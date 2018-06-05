«Кадры в Башкирии на исходе»: что стоит за назначением Маврина в Белом доме

Им станет 54-летний Евгений Маврин, которого глава региона еще 31 мая назначил заместителем главы администрации. Владимир Нагорный, который 2 года возглавлял пост главы администрации, уходит в отставку. Официально объявят об этом в ближайшие дни. Его судьба пока неизвестна. Отметим, что активные слухи о смене кадров в Белом доме появлялись в СМИ последние 2 недели.

С чем связана отставка Нагорного и чего ждать от новой администрации Хамитова под руководством Маврина? Медиакорсеть решила задать эти вопросы экспертам.

Политолог Аббас Галлямов убежден, что это - вполне рациональный шаг:

- Хамитов - человек эмоциональный, решения принимает спонтанно и часто потом об этом жалеет. Маврин - абсолютная противоположность. Он идеальный бюрократ веберовского типа - в высшей степени рациональный и логичный. Возможно, Хамитов интуитивно чувствует, что кто-то должен привнести в тот хаос, который он создаёт, немного порядка, поэтому он и призвал Маврина. Впрочем, для того, чтобы сделать это, Маврину должно хватить мужества спорить с Хамитовым. Я не уверен, что он справится с этой ролью. Он слишком интеллигентный и лояльный.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что Владимир Нагорный зарекомендовал себя как энергичный и въедливый профессионал, который предпочитал всю работу курировать лично:

- Такой стиль работы имеет право быть, но не всегда эффективен. Полагаю, что Евгений Маврин в администрации Хамитова будет выполнять роль своеобразного противовеса республиканскому правительству. Социально-экономические показатели и показатели эффективности работы правительства недостаточно хорошие и сейчас основной задачей Евгений Маврина будет контроль эффективности трат бюджетных средств и реализация важнейших социально-экономических программ. Повторюсь, создается система сдержек и противовесов типологически схожая той, что есть в федеральной власти (председатель счетной палаты Алексей Кудрин, как известно, по многим вопросам оппонирует председателю правительства Дмитрию Медведеву).

Маврин может стать первой ласточкой из возвращенцев

Политолог Алексей Трегубов так прокомментировал отставку Нагорного и новую должность Маврина:

- Отставка Евгения Маврина несколько лет назад оставила ощущение поспешности, а объяснения - формальное падение Башкирии в очередном рейтинге — несколько искусственными. Маврин проявил себя со всеми группами элит весьма позитивно и мог бы личным ресурсом способствовать консолидации в Башкирии.

Несмотря на несколько кабинетный облик банковского работника, отличающийся от шаблонной для фактуры «крепкого хозяйственника», у него бэкграунд комсомольского вожака, человека высоких энергий, обладателя стройотрядовского адреналина.

Руководитель администрации — должность ключевая в регионе традиционно. И от его личности зависит — работает она как фактор башкирской политики или занимается пассивным обслуживанием принятых главой региона решений. Такое мы уже видели воочию: судя по всему, напористая фактура второго человека вертикали больше подходит действующему политическому режиму. Маврин больше похож по своему заряду на Балабанова из своих предшественников — вероятно, ему хватит сил, возражая, создавать опору для принятия решения, а не быть диспетчером и подносчиком патронов.

Некий самурайский опыт — «подпоясался-ушел в отставку» и то, что он сохранился как личность и фигура башкирской немноголюдной политики, тоже говорит в его пользу. С его связями и репутацией он мог спокойно «уехать», как часто это бывает, в Москву и там ждать движения материковых плит где-нибудь в Минпроме РФ.

Однако, он остался в регионе, где нелегко сейчас не потерять себя: среди заметных его проектов — нашумевшая выставка достижений башкирских художников Арт-Уфа и курирование шевкуновской мультимедийной выставки «Россия — Моя история», которая по определению является суперфедеральной.

Теперь важно понять, какой толщины у него мандат и сколько своих единомышленников он сможет взять в Белый дом из Большого мира, или ему придется работать с теми, кто есть, растрачивая ресурс на преодоление аппаратной инерции.

«Белый дом», по ощущениям, уже изменился этой весной, и это назначение — вполне закономерно. Ротации последних лет показали, что кадры в Башкирии на исходе, потому Маврин может оказаться первой ласточкой большой волны возвращенцев из числа тех менеджеров, которые ушли без скандала и не ругались с бывшим начальством. Таких людей по городам и весям много: республика по многим параметрам в трудной ситуации, ей пора помогать и мозгами, и опытом, отвлекшись от персоналий и амбиций.

Справка

Евгений Маврин родился 24 сентября 1964 года в Уфе.

В 1986 году окончил Башкирский государственный университет, в 2003 году – Московский институт экономики, статистики и информатики. Начал работу в 1986 году освобождённым секретарём комитета ВЛКСМ Башкирского государственного университета.

В 1991–1994 годах – ответственный организатор по работе со студенческой молодёжью, секретарь – руководитель аппарата комиссии по работе с учащейся молодёжью и пионерами, заведующий Рескома СДМБ (Башкирского обкома ВЛКСМ), председатель Союза студентов Башкирии.

В 1994–1996 годах – заместитель директора по воспитательной работе Уфимского финансово-экономического колледжа.

В 1996–2007 годах – начальник отдела организации обучения, начальник отдела бизнес-администрирования, начальник Управления бизнес-администрирования, директор Административного департамента, исполнительный директор ОАО Банк «Уралсиб» (РИКБ «Башкредитбанк»).

В 2007–2010 годах – генеральный директор ООО «ОЗНА-Менеджмент».

В 2010–2012 годах – заместитель министра, первый заместитель министра, министр экономического развития Республики Башкортостан.

В 2012–2015 годах – заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан.

В 2015 году – помощник главы Республики Башкортостан.

В 2016–2018 годах – директор Автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».