Рустэм Хамитов: В Уфе может появиться новый концертный зал

- Товарооборот между нашей республикой и Японией небольшой – всего 40 млн долларов США. Несколько лет назад эта цифра достигала 200-250 млн долларов. В силу разных причин на сегодняшний день эти цифры уменьшились. Кроме того, культурное сотрудничество. Буквально несколько дней назад наша делегация была в Японии. Встречались с известным специалистом по проектированию концертных залов – господином Ясухисой Тойотой. Он дал согласие на то, чтобы поработать в Уфе. У нас есть план строительства нового большого концертного зала, и господин Тойота обещал помочь нам в этой работе. Собственно говоря, это тоже такой небольшой штрих, но приятный и, конечно очень важный для нас во всех смыслах, - рассказал Хамитов.