Рустэм Хамитов: В Уфе может появиться новый концертный зал

Токуро Фуруя накануне встретился с главой республики Рустэмом Хамитовым. Стороны обсудили сотрудничество в гуманитарной, экономической, IT, туристической, культурной сферах. Рустэм Хамитов изъявил желание о строительстве нового концертного зала, в работе над которым могли бы принять участие японские архитекторы. Стало известно, что в сентябре в японском посольстве Японии в Москве пройдет презентация Башкортостана. Позже делегация нашей республики отправится в Японию. В рамках своего посещения Башкирии полномочный министр уже побывал в одном из уфимских вузов и на благовещенском предприятии «Полиэф».
- Товарооборот между нашей республикой и Японией небольшой – всего 40 млн долларов США. Несколько лет назад эта цифра достигала 200-250 млн долларов. В силу разных причин на сегодняшний день эти цифры уменьшились. Кроме того, культурное сотрудничество. Буквально несколько дней назад наша делегация была в Японии. Встречались с известным специалистом по проектированию концертных залов – господином Ясухисой Тойотой. Он дал согласие на то, чтобы поработать в Уфе. У нас есть план строительства нового большого концертного зала, и господин Тойота обещал помочь нам в этой работе. Собственно говоря, это тоже такой небольшой штрих, но приятный и, конечно очень важный для нас во всех смыслах, - рассказал Хамитов.
Зашла речь и об инвестициях:
- Думаю, что в сентябре на презентации республики будет бизнес из Японии. Мы хотим донести эту мысль, что мы очень открытые, доброжелательные, создадим хорошие условия, поможем в строительстве инфраструктуры, если это необходимо, дадим льготы, преференции для того, чтобы японскому бизнесу было у нас хорошо во всех смыслах, в любом направлении.