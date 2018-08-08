Помпео призвал Порошенко выполнять требования МВФ

Подписанный два месяца назад указ о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда предусматривает, что этот орган будет рассматривать уголовные дела против высокопоставленных лиц. В сферу деятельности новой структуры войдут дела о нецелевом использовании бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, а также о незаконном обогащении и взяточничестве.