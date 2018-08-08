Помпео призвал Порошенко выполнять требования МВФ

Во время диалога представитель Вашингтона попросил своего собеседника из Киева выполнять условия поставленные Международным валютным фондом (МВФ). Об этом пишет RNS.
Помпео похвалил Порошенко за принятие законопроектов об антикоррупционном суде и нацбезопасности. Госсекретарь США напомнил о еще невыполненных Киевом требований МВФ. Одним из таких условий является увеличение стоимости газа для граждан до его рыночной цены.
В конце разговора Майк Помпео снова подтвердил приверженность США взглядам о необходимости сохранения независимости и территориальной неделимости Украины.
Подписанный два месяца назад указ о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда предусматривает, что этот орган будет рассматривать уголовные дела против высокопоставленных лиц. В сферу деятельности новой структуры войдут дела о нецелевом использовании бюджетных средств, злоупотреблении властью или влиянием, а также о незаконном обогащении и взяточничестве.
В текущем году Киев должен получить от МВФ транш в размере двух миллиардов долларов.