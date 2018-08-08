Илон Маск хочет выкупить акции Tesla и вывести компанию с биржи

Бизнесмен хочет купить Tesla по 420 долларов за акцию. По его словам, «финансирование обеспечено». Об этом пишет RNS.
IPO Tesla провела восемь лет назад. При выкупе акций по цене 420 долларов за штуку, капитализация компании достигнет 71,3 миллиарда долларов.
Во вторник издание Financial Times опубликовало сведения, что суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил в текущем году 3-5% доли в Tesla. Таким образом фонд вошел в восьмерку самых крупных акционеров Tesla.
В итоге вчера вечером на бирже Nasdaq стоимость акций американской компании возросла на 6%. За одну ценную бумагу предлагали 362,4 доллара. Капитализация составила 61 миллиард долларов.
Ранее издание Bloomberg информировало, что Tesla необходимо срочно искать финансирование. Каждую минуту компания теряет по 6 500 долларов. Если так пойдет и дальше, то к началу 2019 года у Tesla не останется наличных денег вообще.