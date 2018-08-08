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Бывшая гандболистка "Уфа-Алисы" собирает деньги на лечение дочери

8 августа 2018, 17:09
У экс-игрока уфимской команды Надежды Имангуловой серьезно заболела дочь.

У малышки атонико-атоктический синдром, синдром двигательных расстройств, сенсо-моторная алалия. На очередное лечение двухлетней Лизы нужно 126 тысяч рублей.

У семьи Имангуловых таких средств нет. Как пишет на своей страничке ВКонтакте мама ребенка, она обращалась в различные благотворительные фонды. Однако большинство из них помочь отказались. Откликнулась лишь одна организация, да и то, поставив Лизу в очередь, которая дойдет до нее аж в 2022 году. А между тем, недуги прогрессируют.

Сейчас деньги нужны для прохождения очередной реабилитации. Девочке необходимо пройти курс лечения в Медицинском центра "Сакура" в Челябинске. Надежда Имангулова пишет, что ранее ее дочь проходила лечение. Теперь она может сидеть, вставать на колени и переползать через препятствия. Кроме того, у нее улучшилось зрение и видит она лучше, чем год назад, но останавливаться нельзя. Шансы восстановить здоровье есть.

Напомним, в конце спортивного сезона, игроки, персонал и руководство женской гандбольной команды "Уфа-Алиса" помогли собрать семье гандболистки на предыдущее лечение.

Если вы хотите помочь девочке, обращайтесь в группу помощи Лизы Имангуловой.

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанка: №4817 7600 3402 3485 (получатель Надежда Викторовна И.).

Яндекс-деньги:410014664899369

QIWI кошелек:+79196134928

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