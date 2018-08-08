Бывшая гандболистка "Уфа-Алисы" собирает деньги на лечение дочери

Сейчас деньги нужны для прохождения очередной реабилитации. Девочке необходимо пройти курс лечения в Медицинском центра "Сакура" в Челябинске. Надежда Имангулова пишет, что ранее ее дочь проходила лечение. Теперь она может сидеть, вставать на колени и переползать через препятствия. Кроме того, у нее улучшилось зрение и видит она лучше, чем год назад, но останавливаться нельзя. Шансы восстановить здоровье есть.