В Башкирии родственники утонувшего мужчины нашли героев, спасших его семью

Posted 31 июля 2018, 09:21
Published 31 июля 2018, 09:21
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Накануне, 30 июля, стало известно, что родственники утонувшего неделю назад в реке Сим Айрата Гарипова все-таки отыскали героев, которые, рискуя своими жизнями, бросились в воду и спасли из водоворота супругу Айрата – Миляушу и их семилетнюю дочку Азалию. Самого Айрата, к сожалению, мужчины спасти не смогли, но помогали найти и вытащить его тело.
- Мы нашли наших героев, которые, рискуя жизнью, спасли тётю Миляушу и племянницу Азалию, тонувших на реке Сим. К сожалению, дядю не удалось спасти. Вот эти имена наших Героев - Головин Владимир (житель с. Карламан) и Рустам (житель Кармаскалинского района, фамилию и село не назвал), - рассказала Зухра Камалова, родственница Гариповых.