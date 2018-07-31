В Башкирии родственники утонувшего мужчины нашли героев, спасших его семью

Накануне, 30 июля, стало известно, что родственники утонувшего неделю назад в реке Сим Айрата Гарипова все-таки отыскали героев, которые, рискуя своими жизнями, бросились в воду и спасли из водоворота супругу Айрата – Миляушу и их семилетнюю дочку Азалию. Самого Айрата, к сожалению, мужчины спасти не смогли, но помогали найти и вытащить его тело.