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В аэропорту Уфы задержаны десятки рейсов

14 июля 2018, 10:09
Из столицы с утра не могли вылететь девять лайнеров, на прибытие задержали двенадцать.

Сегодня, 14 июля, из-за тумана в уфимском аэропорту задержали десятки рейсов. Согласно информации на онлайн-табло, из башкирской столицы утром не могли вылететь девять лайнеров. На прибытие задержаны двенадцать рейсов.

«Все рейсы, которые должны были прилететь в Уфу, были отправлены на запасные аэродромы, это в Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Екатеринбург, то есть они не прилетели в Уфу. Потом наши рейсы на 2,5 -4 часа начали задерживать. Московские рейсы задержаны в среднем на 3-3,5 часа. Наш например на 4 задержан. Что-то говорили по поводу воды, прохладительных напитков, но питание не предоставлено. Я должен был вылететь в 6.15, а вылетаю в 10.20», — рассказал пассажир Алексей Прокофьев телеканалу ГТРК.

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