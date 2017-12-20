В Уфе надземный переход над дорогой «Уфа-Аэропорт» введут в 2018 году
Сегодня, 12:56ГородЗлата Зукович
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Строительство планируют закончить уже в декабре текущего года.
В Кировском районе Уфы заканчиваются работы по строительству надземного пешеходного перехода над скоростной автомобильной дорогой «Уфа-Аэропорт» недалеко от микрорайона «Спутник», сообщают «Вести-Башкортостан».
Сейчас на месте работают бригады мостовиков и специализированная техника, проходят отделочные работы. С обеих сторон будут лифты для маломобильных групп людей.
Мост введут в эксплуатацию уже в начале 2018 года.
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