В Башкирии отремонтировали участок обхода города Кумертау

Автодорога проходит с севера на юг по территории двух районов, связывая их столицы. Интенсивность движения трассы достигает 33 тыс автомобилей в сутки. В ходе ремонта дорожники выравняли продольный и поперечный профиль дорожного полотна, верхний слой был заменен на износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Кроме того, были установлены сигнальные столбики и дорожные знаки, заменено барьерное ограждение, появилась горизонтальная дорожная разметка долговечным термопластиком.
В этом сезоне дорожники планируют отремонтировать восемь участков автодороги общей протяженностью 72 км, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье» Росавтодора. Это дороги в Кармаскалинском (37-52 км), Аургазинском (55 – 65 км , 80 - 90 км), Стерлитамакском (141-147 км), Куюргазинском (246 – 266 км) районах.