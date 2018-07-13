В Башкирии отремонтировали участок обхода города Кумертау

Автодорога проходит с севера на юг по территории двух районов, связывая их столицы. Интенсивность движения трассы достигает 33 тыс автомобилей в сутки. В ходе ремонта дорожники выравняли продольный и поперечный профиль дорожного полотна, верхний слой был заменен на износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.