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«Широки Бриег» и «Домжале» сыграли вничью

13 июля 2018, 11:24
Кто-то из этой пары станет соперником «Уфы» в Лиге Европы.

Футбольные клубы «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) и «Домжале» (Словения) вчера, 12 июля, сыграли первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:2.

Ответная встреча состоится 19 июля.

По итогам двух игр станет ясно, с каким из этих двух клубов ФК «Уфа» встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Даты игр уже известны: 26 июля в Уфе и 2 августа на выезде.

Фан-клуб ФК «Уфа» готов помочь болельщикам с оформлением визы для выезда на матч 2 августа, но для подачи заявок остался лишь этот день.

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