С Днем города поздравил глава Хакасии Виктор Зимин жителей Абазы

Как сообщает издание “Хакасия-Информ”, 13 июля состоялся праздник День города Абазы, а также День металлургов, который посетил Виктор Зимин. Сначала он направился в сквер погибших шахтеров, где торжественно возложил цветы в их память. После чего стартовал велопробег, в ходе которого участники проехали от набережной до площади, на которой развернулось основное торжество.