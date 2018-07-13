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С Днем города поздравил глава Хакасии Виктор Зимин жителей Абазы

13 июля 2018, 17:25
Глава Хакасии Виктор Зимин посетил Абазу, чтобы лично поздравить жителей и трудящихся в сфере металлургии с их профессиональным праздником и Днем города, а также возложить цветы в честь шахтеров.

Как сообщает издание “Хакасия-Информ”, 13 июля состоялся праздник День города Абазы, а также День металлургов, который посетил Виктор Зимин. Сначала он направился в сквер погибших шахтеров, где торжественно возложил цветы в их память. После чего стартовал велопробег, в ходе которого участники проехали от набережной до площади, на которой развернулось основное торжество.

В Центральном Доме культуры в 17.00 прошла праздничная встреча в честь Дня города и Дня металлургов. Глава Хакасии поздравил металлургов с праздником, а также выразил признательность за их нелегкий труд.

14 июля в Абазе состоится масштабное празднование Дня металлургов. На главной площади в 12.00 начнется республиканский фестиваль казачьей культуры “Казачий круг”. Позже жители и гости города смогут принять участие в подвижных спортивных играх на футбольном поле, а также посоревноваться в лодочных гонках, которые пройдут на дамбе Абакана около МБОУ АСОШ №50.

В 20.00 жители Абазы смогут насладиться концертом при участии приглашенных коллективов и потанцевать. Закончится торжество красочным салютом.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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