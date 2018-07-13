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Ливинский: Проект цифровизации не увеличит долг «Россетей»

13 июля 2018, 22:19
После того, как цифровизацию электросетей стоимостью не менее 1,3 триллиона рублей в конце 2017 года объявили главной государственной задачей, «Россетям» пришлось резко нарастить свою инвестпрограмму.

В своем интервью газете «Коммерсант» Ливинский отметил, что «Россети» займутся реализацией проекта цифровизации сетей, внедряя современные отечественные технологии, ПО и повышая уровень локализации оборудования.

Гендиректор обратил особое внимание на то, что сейчас долг компании рублевый, и проект никак не скажется на стоимости, потому что уровень долга выше нормативных значений не планируется. Цифровизация сети — проект окупаемый, так как деньги возвращаются за счет снижения издержек. «Россети» стремятся стать одним из локомотивов процесса – компания имеет огромный охват, и ее деятельность легко поддается цифровизации, что даст толчок для развития сопутствующих отраслей.

Ливинский рассказал о планах «Россетей» получить сетевые активы «Оборонэнерго» министерства обороны России в счет долга «Оборонэнергосбыта», который превышает четыре миллиарда рублей. Предполагается, что «Оборонэнерго» может стать отдельной дочерней структурой под управлением «Россетей».

В планах компании сделать сеть наблюдаемой, что снизит потери до рекордных 7% и сэкономит до 50 миллиардов рублей в год. Эти же киловатт-часы будут кому-то предоставляться, что принесет еще на 50 миллиардов рублей рост выручки. Также Ливинский напомнил, что «Россети» собираются выплатить дивиденды по итогам первого квартала – почти 2,5 миллиарда рублей. В будущем эти выплаты будут поступательно увеличиваться.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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