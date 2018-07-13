Ливинский: Проект цифровизации не увеличит долг «Россетей»

В планах компании сделать сеть наблюдаемой, что снизит потери до рекордных 7% и сэкономит до 50 миллиардов рублей в год. Эти же киловатт-часы будут кому-то предоставляться, что принесет еще на 50 миллиардов рублей рост выручки. Также Ливинский напомнил, что «Россети» собираются выплатить дивиденды по итогам первого квартала – почти 2,5 миллиарда рублей. В будущем эти выплаты будут поступательно увеличиваться.