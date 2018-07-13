Госнаркоконтроль силой добился признания от жителей Башкирии - Медиазона

Все началось с того, что в 2014 году уроженец Башкирии Марат Халиуллин, переехавший в Санкт-Петербург со своим братом Артуром, решил торговать наркотиками через закладки в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате. К ним присоединились жители Салавата и Ишимбая Руслан Янчурин и Алексей Лобанов. В 2015 году их задержали в Стерлитамаке с поличным.