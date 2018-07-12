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Проверка слуха: Будет ли налоговая массово проверять счета граждан на карте

12 июля 2018, 11:25
«Новые Известия» разобрались с тем, стоит ли ожидать массовой проверки счетов физических лиц.

Издание решило разъяснить, стоит ли гражданам опасаться массовой проверки своих счетов, слишком много слухов появилось в последнее время о том, что налоговики решили проверять законность денежных переводов на банковские карты граждан.

Ранее «Коммерсант» сообщал о том, что Федеральная налоговая служба хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством. С соответствующим письмом ведомство обратилось в минфин России.

Сейчас счета граждан могут быть проверены только в рамках налоговых проверок - выездной и камеральной. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации (для физлиц - 3-НДФЛ) и для подтверждения заявленных в декларации сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко, только по решению руководителя инспекции ФНС.

Если налоговой службе расширят полномочия, тогда в любое время любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина в банке. Но в минфине налоговой службе отказали.

У Федеральной налоговой службы России достаточно полномочий для сбора налогов с физических лиц, и минфин не планирует их расширения, сказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

- Каких-то особых дополнительных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется,— цитирует РИА Новости его слова.

- Это не более чем часть компании по выводу самозанятых из тени. Берут на испуг, - делают вывод «Новые Известия». - Конечно, мы никого не призываем расслабляться, мол, ему ничего не грозит. Дела приводить в порядок надо, кто бы спорил. Но ждать, что уже завтра начнутся массовые блокировки счетов и вызовы в налоговую, это пока для фискалов технически не реализуемая мечта.

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