Проверка слуха: Будет ли налоговая массово проверять счета граждан на карте

- Это не более чем часть компании по выводу самозанятых из тени. Берут на испуг, - делают вывод «Новые Известия». - Конечно, мы никого не призываем расслабляться, мол, ему ничего не грозит. Дела приводить в порядок надо, кто бы спорил. Но ждать, что уже завтра начнутся массовые блокировки счетов и вызовы в налоговую, это пока для фискалов технически не реализуемая мечта.