Погода в Башкирии: в июле пахнуло осенью

Сегодня, 12 июля, по Башкирии и в Уфе ожидается малооблачная погода. В течение дня возможны кратковременные дожди. В ряде районов синоптики даже пообещали град и грозы.
Ветер умеренный – 4 м/с, северо-восточный, порывистый при грозах.
Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до +12 градусов.
В следующие лни характер погоды существенно не именится.
При этом жаркая погода сохранится. Днем температура воздуха составит +23, +28°C, ночью столбики термометров покажут +12, +17°C.