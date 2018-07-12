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Погода в Башкирии: в июле пахнуло осенью

12 июля 2018, 09:34
Морозов пока не обещают, но град и грозы вполне возможны.

Сегодня, 12 июля, по Башкирии и в Уфе ожидается малооблачная погода. В течение дня возможны кратковременные дожди. В ряде районов синоптики даже пообещали град и грозы.

Ветер умеренный – 4 м/с, северо-восточный, порывистый при грозах.

Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до +12 градусов.

В следующие лни характер погоды существенно не именится.

При этом жаркая погода сохранится. Днем температура воздуха составит +23, +28°C, ночью столбики термометров покажут +12, +17°C.

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#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Общество
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