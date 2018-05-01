На юго-востоке Башкирии прошла гроза с градом

На юго-востоке Башкирии прошла гроза с градомВидео
Сегодня, 15:03Зиля Аскерова
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Первомай на юго-востоке республике "удался": прошел внезапный град с дождем.
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Буквально несколько минут назад на юго-востоке Башкирии прошел сильный дождь с грозой. Все бы ничего, если бы дождь не был с градом в размере с гороха.
Видео заснял наш корреспондент в Абзелиловском районе.
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