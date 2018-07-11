В Башкирии следователи расследуют попытку самоубийства двух молодых

В СК Башкирии начали расследовать причины попытки самоубийства 20-летней девушки и ее молодого человека, сообщает ГТРК Башкортостан, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Рядом с девушкой обнаружили канистру с незамерзающей жидкостью, девушка скончалась до приезда медиков. За жизнь молодого человека борются сейчас врачи в больнице.