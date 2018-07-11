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В Башкирии следователи расследуют попытку самоубийства двух молодых

11 июля 2018, 09:48
20-летняя девушка покончила с собой, молодой человек находится в больнице.

В СК Башкирии начали расследовать причины попытки самоубийства 20-летней девушки и ее молодого человека, сообщает ГТРК Башкортостан, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Рядом с девушкой обнаружили канистру с незамерзающей жидкостью, девушка скончалась до приезда медиков. За жизнь молодого человека борются сейчас врачи в больнице.

В Следственном Управлении Следкома России по РБ начали доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия и мотивы поступка молодых людей.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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