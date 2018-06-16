Уфимский спасатель уберег девушку от суицида на Бельском мосту

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, 16 июня на номер «112» поступил звонок примерно в полночь. Сотрудники ведомства оперативно выехали на место вместе с кризисным психологом. Однако их смог опередить их же коллега, который случайно оказался на месте происшествия, проезжая мимо на машине.