Уфимский спасатель уберег девушку от суицида на Бельском мосту

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Очевидец вовремя позвонил в службу спасения 112, когда увидел молодую девушку, решившую свести счеты с жизнью.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, 16 июня на номер «112» поступил звонок примерно в полночь. Сотрудники ведомства оперативно выехали на место вместе с кризисным психологом. Однако их смог опередить их же коллега, который случайно оказался на месте происшествия, проезжая мимо на машине.
Он увидел толпу прохожих, которые отговаривали молодую девушку сделать такой отчаянный шаг. Спасатель, будучи в гражданской одежде, не привлекая внимания, подошел осторожно к девушке и схватил ее за руку, тем самым избежав трагических последствий. В это время приехали полицейские и сотрудники ПСО.
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