Ляйсан Утяшева показала свою детскую фотографию

- Я не знала хорошо английский и просто должна была жить в семье, ездить с ними на тренировку и звонить маме вечером на минутку (мобильных не было, а международные звонки были очень дорогие), - сообщила гимнастка. - Вот такая «обычная» жизнь спортсмена: без мамы все лето, без мамы весь год. Только субботу и воскресенье проводили вместе, и все. Для меня это было нормой с самого детства, с 4 лет. Я наоборот расценивала это как шанс проявить себя, выучить английский.