Ляйсан Утяшева поведала о «пушистом ощущении детства» с нэнэй из Башкирии

«С нэнэй (бабушкой) ощущение, что тебе опять 12 лет, и можно секретничать и быть очень маленькой. Это забытое ощущение и такое непередаваемое... Пушистое ощущение детства и спишь, как ребенок. Три месяца Нэнэй гостила у нас, поправляла здоровье, улыбалась правнукам. И наконец так трогательно сказала мне: «Я хочу к кортотаю (деду), сильно скучаю по нему...». Хотя я всегда жду обоих, но дед не может оставить Раевку и всех соседей без себя надолго. Это особенное поколение», - так Ляйсан прокомментировала эту фотографию.