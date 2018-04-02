Ляйсан Утяшева поведала о «пушистом ощущении детства» с нэнэй из Башкирии
Наша знаменитая землячка опубликовала свое фото с бабушкой, приехавшей к ней в гости из поселка Раевка.
Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в своем инстаграме очень трогательную личную фотографию, на которой она снята вместе со своей бабушкой, приехавшей к ней в Москву из башкирского поселка Раевка.
«С нэнэй (бабушкой) ощущение, что тебе опять 12 лет, и можно секретничать и быть очень маленькой. Это забытое ощущение и такое непередаваемое... Пушистое ощущение детства и спишь, как ребенок. Три месяца Нэнэй гостила у нас, поправляла здоровье, улыбалась правнукам. И наконец так трогательно сказала мне: «Я хочу к кортотаю (деду), сильно скучаю по нему...». Хотя я всегда жду обоих, но дед не может оставить Раевку и всех соседей без себя надолго. Это особенное поколение», - так Ляйсан прокомментировала эту фотографию.
Ляйсан раньше не раз уже рассказывала, что бабушка с ее стороны часто приезжает в Москву помогать ей присматривать за двумя детьми, пока сама Ляйсан и ее муж Павел Воля заняты на съемках.