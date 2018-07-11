Госкоминформ Башкирии разъяснил, почему на телеэкранах появилась буква «А»

Не так давно телезрители в Башкирии заметили рядом с привычными логотипами телеканалов букву «А». Появилось ощущение, что что-то происходит, но что именно – было непонятно. В госкомитете по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» прояснили ситуацию.