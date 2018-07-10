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В Башкирии построят дороги на 19 млрд рублей

10 июля 2018, 09:36
Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Деньги планируется направить на ремонт 930 км дорог разного значения.

Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по транспорту Тимур Мухаметьянов в правительстве республики. На данный момент уже строится десять подъездов к населенным пунктам, общая протяженность которых составляет 39,3 км. Работы ведутся в Бирском, Благоварском, Бураевском, Краснокамском и Стерлитамакском районах.

Наиболее крупные объекты строительства, на которые потратятся часть этих денег – 19 км дороги Мишкино – Старобалтачево, обход села Караидель с мостом через реку Уфу, дорога от обхода села Караидель до Тастубы.

Планируется также отремонтировать 930 км дорог разного значения и 1,4 км мостов.

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