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Миллионером больше: Житель Башкирии опять выиграл в лотерею

10 июля 2018, 12:27
На сей раз удача улыбнулась нашему земляку при игре в быструю лотерею.

Еще один житель Башкирии стал милионером, выиграв в лотерею кругленькую сумму. ; млн 661 тысяча 57 рублей достались уфимцу, который за 150 рублей приобрел билет быстрой лотереи.

Счастливый для уфимца розыгрыш прошел больше недели назад, второго июля. Участнику лотереи нужно было отметить восемь чисел от 1 до 20 и еще одно число от 1 до 4.

Напомним, в этом году фортуна особенно благосклонна у жителям Башкирии, они уже несколько раз становились обладателями выигрышей, самым крупным из которых стал приз в 83 миллиона рублей.

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#Новости#Игровой бизнес#Татьяна Майорова,#Общество
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