Уфимец выиграл в лотерею более 12 миллионов рублей

17 июня в 8628-м тираже лотереи «Гослото «5 из 36» неизвестный пока счастливчик выиграл суперприз в размере 12 729 340 рублей. Ему удалось угадать все числа комбинации: 08, 03, 28, 24, 06 — в первом игровом поле; и 03 во втором игровом поле билета.

Напомним, за 2016-2017 годы обладателями выигрышей свыше 100 тысяч рублей стали 273 жителя Башкортостана. 41 из них получил статус миллионера. В этом году более 100 тысяч рублей выиграли 139 жителей республики, 17 из них уже стали лотерейными миллионерами.