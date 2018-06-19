Уфимца пригласили в Москву для получения крупного выигрыша в лотерею
Счастливый билет обошелся нашему земляку всего в 80 рублей.
Накануне, 18 июня, стало известно, что еще один житель республики пополнил число счастливых победителей лотерей. Ему достался суперприз в сумме 12 729 340 рублей.
Как сообщила пресс-служба портала «Столото», розыгрыш состоялся 17 июня в 23.59 по московскому времени. В билете уфимца совпали все отмеченные числа и он стал обладателем суперприза. Поскольку розыгрыш состоялся, когда в Уфе была глубокая ночь, вероятно, счастливчик узнал о своей удаче только утром. Впрочем, не исключено, что он об этом не знает и до сих пор. Поэтому организаторы советуют облателям лотерейных билетов не забывать проверять результаты.
Счастливого обладателя выигрыша пригласили в Москву получить приз.. Комплект документов, необходимых для получения выигрыша, можно уточнить по телефону.
Кстати, это не первый выигрыш уфимцев. В этом году удача в лотереях улыбается нашим землякам довольно часто.