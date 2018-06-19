Уфимца пригласили в Москву для получения крупного выигрыша в лотерею

Как сообщила пресс-служба портала «Столото», розыгрыш состоялся 17 июня в 23.59 по московскому времени. В билете уфимца совпали все отмеченные числа и он стал обладателем суперприза. Поскольку розыгрыш состоялся, когда в Уфе была глубокая ночь, вероятно, счастливчик узнал о своей удаче только утром. Впрочем, не исключено, что он об этом не знает и до сих пор. Поэтому организаторы советуют облателям лотерейных билетов не забывать проверять результаты.