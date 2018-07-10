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ФК «Уфа» прибыл на вторые сборы в Австрии

10 июля 2018, 09:28
С 10 по 20 июля уфимцы пробудут в уютном местечке Майрхофе, где проведут второй этап сборов в рамках подготовки к новому сезону.

И, прежде всего, к историческому старту в «Лиге Европы». Кроме обычных тренировочных занятий и восстановительных процедур, запланированы четыре контрольных матча. 12 июля подопечные Сергея Томарова встретятся с немецким «Мюнхен-1860». 13 июля с чешским «Пршибрам», 17-го с турецким «Истанбул Башакшехир».

Четвертая игра состоится 20 июля, однако соперник пока неизвестен. Затем уфимцы вернутся домой, где еще неделю будут готовится к первому домашнему мачту на родном стадионе Нефтяник. Причем игра эта будет статуса международного. В Уфу, на матч второго раунда Лиги Европы приедет победитель пары «Домжале» (Словения) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина).

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