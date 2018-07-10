ФК «Уфа» прибыл на вторые сборы в Австрии

Четвертая игра состоится 20 июля, однако соперник пока неизвестен. Затем уфимцы вернутся домой, где еще неделю будут готовится к первому домашнему мачту на родном стадионе Нефтяник. Причем игра эта будет статуса международного. В Уфу, на матч второго раунда Лиги Европы приедет победитель пары «Домжале» (Словения) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина).