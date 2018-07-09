Первый матч в Чемпионате России ФК Уфа сыграет с Локомотивом

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Российская футбольная Премьер-Лига обнародовала календарь чемпионата на новый сезон.
Сюжеты: Болеем за наших
Свою стартовую игру на домашнем стадионе «Нефтяник» подопечные Сергея Томарова проведут против действующего чемпиона страны - московского 2Локомотива».
Встреча состоится 30 июля. Далее последуют еще два домашних матча. 6 августа горожане сыграют с махачкалинским Анжи, 13-го с Краносдаром.
Напомним, cейчас команда усиленно готовится к старту в Лиге Европы. Позади первый зарубежный сбор в австрийском Леоганге. Впереди еще один. Это снова будет Австрия, но уже в Майрхофене.
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