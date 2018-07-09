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Гандболистки «Уфа-Алисы» приступили к тренировкам

9 июля 2018, 09:50
Подопечные Игоря Саранца вышли из отпуска.

Подготовка к новому сезону началась на тренировочной базе команды - в зале спортивной школы №13. На командном собрании тренерский штаб озвучил план предсезонной работы и представил нового сотрудника. Заниматься физической подготовкой игроков теперь будет Ильшат Сакаев.

Чуть больше недели команда будет тренироваться в зале и на улице, а затем отправится в Краснодарский край на Азовское море. В местечке Кучугуры пройдут трехнедельные сборы. По словам тренерского штаба там созданы великолепные условия для подготовки. В прошлом сезоне на этой базе работали действующие чемпионки страны - гандболистки Ростов-Дона.

Пока команда занимается в неполном составе. Скоро к коллективу должны присоединиться новые игроки. По нашей информации, это представительницы тольяттинской школы гандбола. А на днях в жизни Уфа-Алисы произошло приятное событие. В прошедшие выходные вышла замуж капитан команды Алиса Сакаева.

Редакция Медиакорсети поздравляет игрока с этим радостным событием.

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#Новости#Рашид Салихов#Спорт
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