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Красивая женская команда по гандболу осталась в суперлиге.
Столичная женская команда по гандболу «Уфа-Алиса» завершила игровой сезон победой. Сегодняшнюю игру девушки провели Уфе с московским клубом «Луч» и одержали победу со счетом 26:21.
С июня этого года команда будет в отпуске, набираться сил. С начала июля у девушек начнутся сборы: сначала в Уфе, потом команда на три недели уедет на Азовское море в Краснодарский край.
После сборов «Уфа-Алиса» примет участие в одном предсезонном подготовительном турнире и снова будет радовать болельщиков красивой игрой.
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Фото: vk.com/hc_ufaalisa
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