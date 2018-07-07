Мама утонувшего всей семьей в Башкирии: «Он не мог так заснуть»

«Кате позвонили друзья и пригласили на озеро, она сразу засобиралась, а сын не хотел ехать, но уступил жене. Непонятно почему они остались ночевать, так как не планировали этого совсем. И куда делись друзья? Вопросов много, а ответов нет», говорит Татьяна.