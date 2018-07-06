В Башкирии наградили многодетных матерей

- Сегодня в каждом муниципалитете создаются управления семьи. Это делается для поддержки нуждающихся, оказания юридической помощь. Кроме того, у нас в приоритете детские поликлиники, которым в ближайшее время мы уделим особое внимание, – отметил вице-премьер. – Хочу пожелать всем вам здоровья, чтобы в доме царил только мир, добро, а дети выросли достойными гражданами нашей большой страны и любимой республики. И самое главное – балаларығыҙҙан изгелек кенә күрергә яҙһын! – цитирует его слова пресс-служба правительства Башкирии.