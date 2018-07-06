В Башкирии наградили многодетных матерей

Медали вручил вице-премьер правительства республики Салават Сагитов.
Всего в республике, начиная с 1998 года, высокого звания удостоено 7729 представительниц прекрасного пола.
– Разрешите от имени главы Башкортостана Рустэма Хамитова поздравить вас с праздником и пожелать всего самого доброго. Поддержка семей является одной из приоритетных в работе нашего Правительства, – сообщил он.
Как сообщил вице-премьер, в этом году, в рамках десятилетия детства, объявленного президентом страны, в регионе будут уделено большое внимание детским учреждениям здравоохранения. В этой части предполагается оснастить современным оборудованием Республиканскую клиническую больницу и детскую клиническую больницу № 17 Уфы. Также в соответствии с указом президента России в течение двух лет в каждом муниципалитете будут организованы ясельные группы.
По словам Салавата Сагитова, республика принимает активное участие в этом проекте. За два года необходимо освоить 2 млрд рублей.
- Сегодня в каждом муниципалитете создаются управления семьи. Это делается для поддержки нуждающихся, оказания юридической помощь. Кроме того, у нас в приоритете детские поликлиники, которым в ближайшее время мы уделим особое внимание, – отметил вице-премьер. – Хочу пожелать всем вам здоровья, чтобы в доме царил только мир, добро, а дети выросли достойными гражданами нашей большой страны и любимой республики. И самое главное – балаларығыҙҙан изгелек кенә күрергә яҙһын! – цитирует его слова пресс-служба правительства Башкирии.