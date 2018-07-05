В Южной Корее назвали ущерб от пошлин США

Напомним, США ввели торговые пошлины на ввоз иностранных стиральных машин, солнечных батарей и их комплектующих в начале нынешнего года. В Белом доме считают, что зарубежные производители (в основном из Китая) намеренно занижают цены на рынке США. В итоге американские производители несут материальные потери.