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В Южной Корее назвали ущерб от пошлин США

5 июля 2018, 17:44
В правительстве Южной Кореи подсчитали убытки, которые понесет страна от введения США торговых пошли.

Из-за дополнительных сборов на ввоз в США стали, стиральных машин и солнечных батарей южнокорейского производства Сеул будет терять свыше 2,4 миллиарда долларов. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».

В докладе правительства Южной Кореи указано, что из-за пошлин в стране потеряют работу порядка 16 000 человек. Убытки производителей стиральных машин составят 760 миллионов долларов. Компании будут вынуждены сократить свыше 8 100 человек персонала.

Производители солнечных батарей не досчитаются 470 миллионов долларов. Работу на их предприятиях потеряют примерно 1 300 человек.

Напомним, США ввели торговые пошлины на ввоз иностранных стиральных машин, солнечных батарей и их комплектующих в начале нынешнего года. В Белом доме считают, что зарубежные производители (в основном из Китая) намеренно занижают цены на рынке США. В итоге американские производители несут материальные потери.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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