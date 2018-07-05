Линия разграничения: Беспощадная правда Донбасса глазами журналистов из Уфы

– Сколько ребят в котлованах погибло! Мальчики лежат, а забрать их невозможно, – обстреливают. Но мы все равно их с передовой вывозили, не бросали, хоронили. А эти? Они же своих тракторами, как собак, сгребали – и все! Это же фашисты, самые настоящие фашисты! Вот каково это мне, каково – посмотреть матери в глаза и сообщить, что ее сын погиб? Ведь это боль для нее какая! А мамы ко мне приходили постоянно. Они плакали, но потом говорили мне: «Дочечка, вы только не допустите, чтобы эти гады ступили на нашу землю! Держитесь, пожалуйста!». А ребята? Ребята мои дорогие… Вот он идет по коридору, ты обнимаешь, целуешь его. Проходит два часа – а его нету уже! Эти парни друг за друга – в огонь и воду! Один ополченец с позывным Кот на мину бросился – друзей спасал. Таких случаев очень много. Мы не хотели этой войны. Не мы ее начинали. Это они хотят крови! Они ведь знали, куда стреляли: по школам, по детсадам, по больницам – по онкологии даже! Вот за что это нам? Что мы такое сделали? Что мы сделали?! Мы просто хотим мирно жить!