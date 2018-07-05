КХЛ обнародовала календарь на сезон-2018/19

Далее "Салават Юлаев" продолжит турне по городам Западной Конференции. 4 сентября подопечные Николая Цулыгина сыграют в Череповце с местной Северсталью. 6 сентября в Ярославле с Локомотивом. 8 сентября в Санкт-Петербурге со СКА.
Cвой первый домашний матч юлаевцы проведут только 12 cентября. В гости приедет нижегородское Торпедо. Домашняя серия продолжится зеленым дерби. 14 cентября в Уфу пожалует казанский Ак Барс. 16 cентября также дома уфимцы будут экзаменовать нижнекамский Нефтехимик, а 18-го - новосибирскую Сибирь. Завершится первая домашняя серия матчем с астанинским Барысом, который состоится - сентября.
В новом сезоне примут участие 25 команд. Турнир стартует 1 сентября, а закончится 22 февраля следующего года. В первом матче регулярки встретятся обладатель Кубка Гагарина минувшего сезона "Ак Барс" и обладатель Кубка континента сезона-2017/18 СКА. Эта встреча состоится в Казани 1 сентября. Команды разыграют Кубок открытия.
Интересно, что в календаре КХЛ запланированы вынесенные матчи в Австрии и Швейцарии. 26 и 28 октября 2018 года в Вене пройдут встречи "Слован" — ЦСКА и "Слован" — СКА соответственно. 26 и 28 ноября 2018 года в Цюрихе состоятся игры "Динамо" (Рига) — СКА и "Динамо" (Рига) — ЦСКА.