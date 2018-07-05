mkset.ru
ГлавноеВсе новости

КХЛ обнародовала календарь на сезон-2018/19

5 июля 2018, 18:35
Предстоящий сезон станет 11-м в истории лиги. "Салават Юлаев" начнет регулярный чемпионат на выезде.

Далее "Салават Юлаев" продолжит турне по городам Западной Конференции. 4 сентября подопечные Николая Цулыгина сыграют в Череповце с местной Северсталью. 6 сентября в Ярославле с Локомотивом. 8 сентября в Санкт-Петербурге со СКА.

Cвой первый домашний матч юлаевцы проведут только 12 cентября. В гости приедет нижегородское Торпедо. Домашняя серия продолжится зеленым дерби. 14 cентября в Уфу пожалует казанский Ак Барс. 16 cентября также дома уфимцы будут экзаменовать нижнекамский Нефтехимик, а 18-го - новосибирскую Сибирь. Завершится первая домашняя серия матчем с астанинским Барысом, который состоится - сентября.

В новом сезоне примут участие 25 команд. Турнир стартует 1 сентября, а закончится 22 февраля следующего года. В первом матче регулярки встретятся обладатель Кубка Гагарина минувшего сезона "Ак Барс" и обладатель Кубка континента сезона-2017/18 СКА. Эта встреча состоится в Казани 1 сентября. Команды разыграют Кубок открытия.

Интересно, что в календаре КХЛ запланированы вынесенные матчи в Австрии и Швейцарии. 26 и 28 октября 2018 года в Вене пройдут встречи "Слован" — ЦСКА и "Слован" — СКА соответственно. 26 и 28 ноября 2018 года в Цюрихе состоятся игры "Динамо" (Рига) — СКА и "Динамо" (Рига) — ЦСКА.

Материалы по теме
В клубах КХЛ утвердили потолок заработной платы
#Новости#Хоккей#Рашид Салихов#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48