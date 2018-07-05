КХЛ обнародовала календарь на сезон-2018/19

Интересно, что в календаре КХЛ запланированы вынесенные матчи в Австрии и Швейцарии. 26 и 28 октября 2018 года в Вене пройдут встречи "Слован" — ЦСКА и "Слован" — СКА соответственно. 26 и 28 ноября 2018 года в Цюрихе состоятся игры "Динамо" (Рига) — СКА и "Динамо" (Рига) — ЦСКА.