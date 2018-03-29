В клубах КХЛ утвердили потолок заработной платы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В сезоне 2018/2019 максимальная зарплата может составить 850 миллионов рублей.
28 марта в Москве на заседании совета директоров КХЛ участники переизбрали составл правления Континентальной хоккейной лиги сроком на два года, сообщают «Вести-Башкортостан». Был создан специальный комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов.
Утверждены предельные размеры и состав потолка зарплат клубов:
2018/2019 – 850 млн. руб. + 20% штрафа за превышение потолка
2019/2020 – 800 млн. руб. + 30% штрафа за превышение потолка
2020/2021 – 900 млн. руб. («жесткий» потолок, без исключения звезд)
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей