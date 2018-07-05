Федеральный телеканал представил Уфу как неопрятный и пожароопасный город

Второй сюжет был посвящен контактному зоопарку в одном из торговых центров в центре Уфы. Как признался в кулуарах инсайдеру сам сотрудник зоопарка, он никогда в жизни не отдал бы сюда своего питомца, поскольку здесь животным приходится несладко. Помимо того, что их постоянно достают посетители, животные обречены на гибель в случае пожара или иного серьезного ЧП – никаких мер для их эвакуации не предусмотрено.