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Федеральный телеканал представил Уфу как неопрятный и пожароопасный город

5 июля 2018, 11:48
Ведущие программы тайно устроились в три разных фирмы и рассказали на всю страну их подноготную.

В программе «Инсайдеры» телеканала «Пятница» показали три сюжета, подготовленных в Башкирии. Три представителя программы тайно устроились на три предприятия и потом рассказали на всю страну неприглядные «секреты фирмы».

Так, молодой человек устроился на мясокомбинат в городе Октябрьском и поведал всему миру, что его сотрудники сами не покупают продукцию своего предприятия, потому что в котлетах слишком много хлеба, плохо пахнущий фарш пускают на начинку пирогов и вообще вся продукция готовится с нарушениями санитарных правил.

Второй сюжет был посвящен контактному зоопарку в одном из торговых центров в центре Уфы. Как признался в кулуарах инсайдеру сам сотрудник зоопарка, он никогда в жизни не отдал бы сюда своего питомца, поскольку здесь животным приходится несладко. Помимо того, что их постоянно достают посетители, животные обречены на гибель в случае пожара или иного серьезного ЧП – никаких мер для их эвакуации не предусмотрено.

Третьим объектом стала студенческая столовая, в которой повара руками без перчаток мешают салаты и раскладывают их по тарелкам, молоко разбавляют водой, а в плов добавляют вчерашнюю курицу, которая не продалась.

Реакция представителей всех трех компаний на такую антирекламу в федеральном телеэфире пока неизвестна.

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