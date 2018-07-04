Белорецкий металлургический комбинат увеличил производство стальных канатов

Сегодня каждая третья тонна канатов на рынке России изготовлена на БМК. Комбинат производит более 50 видов конструкций стальных канатов диаметрами от 0,6 мм до 64 мм. Канатная продукция используется в стеклоподъемниках автомобилей, пассажирских лифтах, на подвесных канатных дорогах, на строительных, металлургических и автомобильных кранах, на карьерных экскаваторах, в шахтных подъемниках и буровых установках, для оснастки судов морского и речного флота, в системе управления самолетов и вертолетов, космических кораблях, на высоковольтных линиях электропередач.