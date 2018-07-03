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В Башкирии впервые заплатили налоги на вершине горы Иремель

3 июля 2018, 11:54
Акция проводилась для информирования граждан об уплате налогов в любой точке республики.

30 июня 2018 года отдел работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы совершил восхождение на вершину горы Иремель, приуроченное к 28-летию со дня образования налоговых органов РФ, сообщили в пресс-службе УФНС по республике.

В рамках восхождения на Иремель проведена акция по продвижению электронных способов взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками.

На высоте 1582,3 м жители Республики Башкортостан А.А. Гималетдиновоа и А.Ф. Чанышев заплатили налог на доходы физических лиц с помощью интернет-сервиса «Заплати налоги».

Цель акции – информирование налогоплательщиков о широких возможностях уплаты налогов посредством различных электронных сервисов ФНС России.

Налогоплательщик может в любое время и в любом месте оплатить налоги, уточнить интересующую его информацию о них, подать декларацию о доходах.

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