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В Башкирии годовалого малыша обеспечили лекарствами

3 июля 2018, 13:35
Больной ребенок получил лекарства только после прокурорской проверки.

Семья девочки из Кармаскалинского района не могла купить лекарства стоимостью свыше 140 тысяч рублей за свой счёт и обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.

В сентябре 2017 года консилиум врачей в Москве назначил годовалому ребенку, страдающему эпилепсией, дорогостоящее лекарство, и малышу требовалось непрерывно принимать данный препарат в течение года. Несмотря на то, что медикамент являлся жизненно важным и полагался ребенку-инвалиду бесплатно, пациенту он предоставлен не был, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

От регионального Минздрава РБ и районной больницы потребовали обеспечивать пациента препаратом в течение года. В итоге ребенку выделили четыре упаковки медикамента.

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