В Башкирии годовалого малыша обеспечили лекарствами

В сентябре 2017 года консилиум врачей в Москве назначил годовалому ребенку, страдающему эпилепсией, дорогостоящее лекарство, и малышу требовалось непрерывно принимать данный препарат в течение года. Несмотря на то, что медикамент являлся жизненно важным и полагался ребенку-инвалиду бесплатно, пациенту он предоставлен не был, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.