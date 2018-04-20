В Уфе прокуратура вынудила врачей обеспечить больного малыша лекарствами

Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося, что в поликлинике отказались обеспечить лекарствами его двухлетнего малыша, страдающего редким заболеванием обмена веществ.

Протоколом врачебной комиссии маленькому пациенту были назначены лекарственные препараты и специализированное питание, без которых у него мог возникнуть паралич. Однако представители поликлиники отказалось предоставить ему медикаменты.

Прокуратура не согласилась с таким решением медицинских чиновников и обратилась в суд, потребовав от Минздрава республики взять на себя обеспечение малыша необходимыми лекарственными препаратами.