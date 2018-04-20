В Уфе прокуратура вынудила врачей обеспечить больного малыша лекарствами
Двухлетний ребенок страдает редким заболеванием обмена веществ, приводящим к параличу.
Прокуратура Калининского района Уфы провела проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося, что в поликлинике отказались обеспечить лекарствами его двухлетнего малыша, страдающего редким заболеванием обмена веществ.
Протоколом врачебной комиссии маленькому пациенту были назначены лекарственные препараты и специализированное питание, без которых у него мог возникнуть паралич. Однако представители поликлиники отказалось предоставить ему медикаменты.
Прокуратура не согласилась с таким решением медицинских чиновников и обратилась в суд, потребовав от Минздрава республики взять на себя обеспечение малыша необходимыми лекарственными препаратами.
Исковые требования прокуратуры были удовлетворены. По результатам их рассмотрения виновное лицо, отказавшее родителям ребенка в обеспечении лекарств привлечено к дисциплинарной ответственности.