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В Уфе спасатели за сутки выловили из воды 8 тонущих граждан

2 июля 2018, 12:24
И еще одну уфимку выловили из воды очевидцы.

1 июля в зоне отдыха «Солнечный» отдыхало около полутора тысяч человек и около трехсот были в воде, при этом спасатели вытащили из воды шесть тонущих человек, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

На пляже «Карьерный» спасли 12-летнюю девочку, а на необорудованном пляже Уфимки спасли 39-летнего мужчину.

В тот же день от рыбака поступила информация о тонущей женщине на Уфимке в районе улицы Академика Королева. Ее успели выловить очевидцы еще до приезда спасателей. Медицинская помощь женщине не понадобилась, сын увел ее домой.

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