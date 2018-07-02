mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе молодежь научат видеосъемке и основе журналистики

2 июля 2018, 10:13
4 июля в Уфе пройдет «MEDIA LBRTR» - проект, в котором молодых уфимцев научат интервьюированию, монтажу, видеосъемке.

4 июля 2018 года Центр содействия занятости молодежи города Уфы впервые проводит мегапроект «MEDIA LBRTR». Это мероприятие, которое позволит молодежи города получить знания по фото- и видеосъемке, монтажу, написанию статей и интервьюирированию. Опытные журналисты, фотографы и видео операторы раскроют участникам мероприятия секреты идеального контента.

Как сообщается на сайте городской администрации, для участия необходимо до 4 июля отправить заявку с указанием ФИО, возраста и контактного телефона на электронную почту: [email protected] с пометкой «Медиа лаборатория». Обучение проводится бесплатно.

Организаторами мероприятия выступают Комитет по делам молодежи Администрации ГО город Уфа и городской Центр содействия занятости молодежи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (347) 279-06-56.

Материалы по теме
В Башкирии в суде с журналиста просили расписку, что он ничего не напишет Лидер Партии ветеранов России обратился к судьям из-за журналиста
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48