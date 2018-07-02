В Башкирии осудили женщину за ложную информацию о терроризме

В Стерлитамаке 14 ноября прошлого года утром женщина позвонила в полицию и сообщила о грядущем акте терроризма из-за того, что полицейские долго не приезжали на место совершения преступления по факту хищения ее имущества, сообщили в пресс-службе Стерлитамакского суда. Она заявила, что вытащила газовый шланг и сейчас взорвет весь дом.
Таким образом, гражданка нарушила общественную безопасность и нормальное функционирование государственных и муниципальных органов, а также отвлекла силы и средства органов власти и охраны правопорядка на проверку данного ложного сообщения. Противоправными действиями был причинен материальный ущерб на общую сумму 12 тысяч 740 рублей.
Женщина согласилась с предъявленным обвинением, свою вину признала, в содеянном раскаялась.
Суд назначил ей наказание ограничением свободы сроком один год.