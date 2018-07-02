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В Башкирии осудили женщину за ложную информацию о терроризме

2 июля 2018, 12:03
Осужденная угрожала взрывом всего дома за медлительность полицейских.

В Стерлитамаке 14 ноября прошлого года утром женщина позвонила в полицию и сообщила о грядущем акте терроризма из-за того, что полицейские долго не приезжали на место совершения преступления по факту хищения ее имущества, сообщили в пресс-службе Стерлитамакского суда. Она заявила, что вытащила газовый шланг и сейчас взорвет весь дом.

Таким образом, гражданка нарушила общественную безопасность и нормальное функционирование государственных и муниципальных органов, а также отвлекла силы и средства органов власти и охраны правопорядка на проверку данного ложного сообщения. Противоправными действиями был причинен материальный ущерб на общую сумму 12 тысяч 740 рублей.

Женщина согласилась с предъявленным обвинением, свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Суд назначил ей наказание ограничением свободы сроком один год.

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