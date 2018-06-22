В России хотят ужесточить наказание за ложный вызов экстренных служб

Предложение парламентариев будет направленно на рассмотрение в Госдуму РФ. Об этом пишет RNS.

Соответствующие изменения предлагается внести в кодекс об административных правонарушениях. По словам депутата Мособлдумы Николая Черкасова, в последнее время в России существенно возросло количество ложных вызовов экстренных служб. Для исправления ситуации нужно ужесточить наказание за ложные звонки.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что операторы экстренных оперативных служб «112» по Подмосковью каждый день получают свыше 22 000 звонков. 4% из них признаются ложными. Выезды по вызовам стоят дорого.

Парламентарии хотят штрафовать людей, чей звонок в Скорую помощь, полицию, пожарную часть или другую экстренную службу признают ложным на 3 000 рублей. Также провинившимся будут назначать до 100 часов обязательных работ. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 5 000 рублей и 200 часов обязательных работ.