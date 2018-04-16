В Башкирии задержали мужчину, сообщившему о ложной бомбе в школе

Полицейские Нефтекамска задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Он сообщили в полицию Нефтекамска о том, что в местной школе находится бесхозный предмет.
На место происшествия выехала следственного оперативная группа, в составе которой находилась служебно-розыскная собака. С ними выехали медики и спасатели. Проведя обследование здания указанной в сообщении школы, полицейские установили, что сообщение было ложным.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали звонившего. Мужчина в итоге признался в содеянном.
По факту заведомо ложного сообщения следственным подразделением Отдела МВД России по городу Нефтекамску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае если подозреваемого признают виновным, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.