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Управляющий Fitness Hall в Уфе рассказал о скандале с долгами и приставами

2 июля 2018, 17:15
Роман Фролов пояснил посетителям фитнес-центра о ситуации с изъятием приставами тренажеров.

Ранее мы сообщали о возбуждении 80 исполнительных производств на сумму более 5,5 миллионов рублей. 29 июня приставы на месте провели опись имущества и наложили арест. Теперь же управляющий фитнес-центра обратился к посетителям центра. В нем он приносит извинения за то, что ранее не предупредили граждан об изменении в работе клуба и заявил, что у центра на самом деле никаких долгов нет:

- В первую очередь я приношу свои извинения, за то что мы не смогли оповестить Вас заранее об изменениях в работе клуба, так как для нас визит людей в форме был полной неожиданностью, потому что на данный момент и с начала работы нового клуба Fitness Hall никаких долгов нет и никогда не было. Должником является ООО «Фитнес инк», которое к нашему клубу никакого отношения не имеет. Мы являемся третьим лицом в этом вопросе и пострадали не заслуженно! Не одна единица изъятого оборудования не была ни кем не идентифицирована как имущество должника, поэтому есть вопросы и к ФССП, на каком основании они в 9 утра выгнали всех сотрудников и посетителей и вынесли все тренажёры. Их мы конечно вернем, но уже в судебном порядке, а это как известно быстро не бывает, - заявил Роман Фролов.

Он также сообщил, что фитнес-центр на этой неделе обзаведется новыми тренажерами.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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