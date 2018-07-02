Управляющий Fitness Hall в Уфе рассказал о скандале с долгами и приставами

- В первую очередь я приношу свои извинения, за то что мы не смогли оповестить Вас заранее об изменениях в работе клуба, так как для нас визит людей в форме был полной неожиданностью, потому что на данный момент и с начала работы нового клуба Fitness Hall никаких долгов нет и никогда не было. Должником является ООО «Фитнес инк», которое к нашему клубу никакого отношения не имеет. Мы являемся третьим лицом в этом вопросе и пострадали не заслуженно! Не одна единица изъятого оборудования не была ни кем не идентифицирована как имущество должника, поэтому есть вопросы и к ФССП, на каком основании они в 9 утра выгнали всех сотрудников и посетителей и вынесли все тренажёры. Их мы конечно вернем, но уже в судебном порядке, а это как известно быстро не бывает, - заявил Роман Фролов.