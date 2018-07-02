Путин наградил сенатора от Башкирии Лилию Гумерову орденом за заслуги

Сегодня после этого известия все сразу вспомнили стихотворение, прочитанное Лилией Гумеровой в конце апреля во время встречи Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва. Этот поступок сразу выделил ее из рядов других «резервистов», а также стал поводом для множества публикаций в СМИ.