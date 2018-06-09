Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова вошла в медиа топ-50 Совета Федерации

Компания «Медиалогия» подготовила медиа-рейтинг сенаторов Совета Федерации России в мае 2018 года. Представитель Башкирии Лилия Гумерова, которая в верхней палате российского парламента занимает пост первого зама председателя комитета по науке, образованию и культуре, оказалась на 42 строчке. Месяцев ранее парламентарий занимала более высоокую строчку – 19-ю, опустившись за месяц вниз на 23 позиции.

Еще один представитель Башкирии в Совете Федерации Рафаил Зинуров в мае оказался не очень медийно-активным и в топ-50 не вошел.

Самым медийно-активным сенатором является спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, что не удивительно. Ее позиция за последний месяц не изменилась. На втором месте – сенатор и телеведущий Алексей Пушков.

Еще из известным широкому кругу телезрителей и пользователей интернета сенаторов в топ-50 сенаторов вошли: Франц Клинцевич (4-я строчка), Людмила Нарусова (13-я строчка), Андрей Турчак (16-е место), Елена Мизулина (18-е место), Антон Беляков (23-я позиция), Сергей Лисовский (32-я строчка), Эдуард Россель (35-е место).

Данный рейтинг составляется, исходя из медийной активности персон в рассматриваемом периоде. Он составлен на основе 44900 источников, в том числе, ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. СМИ – российские.

При расчете индекса (места в рейтинге) учитываются следующие факторы: влиятельность источника информации, характер упоминания персоны (позитивный, негативный, нейтральный), роль персоны в сообщении (главная роль или эпизодическая), а также наличие в источнике информации прямой речи самой персоны и относящейся к ней.