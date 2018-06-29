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В Уфе за утрату доверия уволили зампреда регионального госкомитета по ЧС

29 июня 2018, 16:22
Женщина пыталась улучшить жилищные условия.

Заместитель председателя Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям внесла недостоверные данные об утверждении комиссией госкомитета ее кандидатуры на получение государственной субсидии для улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Также женщина не отобразила в справке о доходах сведения об аренде ею жилой квартиры.

Прокуратура потребовала уволить злоумышленницу, но та уклонялась от применения дисциплинарной ответственности и длительное время находилась в отпуске в связи с нетрудоспособностью, в течение которого предпринимала попытки уволиться по собственной инициативе.

В итоге женщину все-таки уволили с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

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