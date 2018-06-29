В 2018 году россияне набрали микрокредитов на сумму 110 млрд рублей

Руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева заявила, что показатели по объему займов у МФО растут из года в год из-за спроса со стороны граждан России. Спрос увеличивается, потому что в стране становится меньше банков и их отделений, а россияне нуждаются в деньгах для текущих нужд. Также МФО являются для некоторых граждан последней возможностью, чтобы обелить свою кредитную историю и в будущем взять кредит в банке. Карина Артемьева считает, что займы МФО постепенно становятся альтернативой банковским кредитам в потребительском сегменте. Наблюдается большой спрос на среднесрочные потребительские микрокредиты, объем выдач которых вырос на 69% при росте портфеля на 39%, отметила специалист.